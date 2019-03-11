Аналитики повысили кредитный рейтинг Свердловской области до «позитивного»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) изменило прогноз по кредитному рейтингу Свердловской области со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило кредитные рейтинги региона и его облигаций на уровне А (RU), сообщается на официальном сайте правительства региона.

Как отмечают аналитики АКРА, изменение прогноза по кредитному рейтингу Свердловской области обусловлено ожиданием изменения структуры бюджетных расходов и ростом собственной ликвидности бюджета. Среди основных ключевых факторов, повлиявших на рейтинговую оценку, — профицит 2018 года, который, по мнению аналитиков, позволит региону сохранить параметры долговой нагрузки и стать основой финансирования дефицита 2019 года. Также на позицию в рейтинге повлиял рост доходов бюджета Свердловской области, который позволит увеличить операционный баланс региона.

«Повышение кредитного рейтинга Свердловской области знаково для нашего региона, рейтинг области и её облигаций подтверждает ликвидность государственных ценных бумаг Среднего Урала, повышает его инвестиционную привлекательность. Государственные ценные бумаги являются одним из источников финансирования дефицита областного бюджета. Президентом России дано поручение субъектам Российской Федерации активнее использовать этот инструмент. И мы планируем в ближайшие годы продолжить практику привлечения заёмных средств путём выпуска государственных облигаций Свердловской области», — прокомментировала вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

В Минфине отметили, что на сегодняшний день в обращении на рынке ценных бумаг находятся государственные облигации Свердловской области трёх выпусков (2016–2018 годов) на общую сумму 20 миллиардов рублей. Все выпуски размещены на 8 лет, средневзвешенная ставка купона по ним составляет 8,47% годовых. Держателями облигаций являются банки, управляющие и инвестиционные компании, а также физические лица.