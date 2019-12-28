«Альфа-банк» сообщил об устранении сбоя в работе карт

Сбой в работе карт «Альфа-банка» устранён, со ссылкой на пресс-службу кредитной организации пишет «Интерфакс». В банке уточнили, что в пятницу были зафиксированы проблемы с операциями по картам: всего не прошло около 10% операций.

«Сейчас все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства», - отметил представитель банка.

Накануне пресс-служба подтвердила информацию о сбое в работе карт, о котором сообщали клиенты банка. В колл-центре «Альфа-банка» автоответчик также ранее сообщал, что по техническим причинам был «недоступен ряд сервисов в телефонном центре и в отделениях банка». В пресс-службе банка заявили, что их система не справилась с нагрузкой из-за Нового года.