Клиенты Альфа-банка по всей России пожаловались на сбой в работе карт

Клиенты Альфа-банка по всей России, в том числе в Свердловской области, пожаловались на невозможность расплатиться картами. В пресс-службе банка заявили, что их система не справилась с нагрузкой из-за Нового года.

«Альфа-банк столкнулся с большой нагрузкой на свои системы в предновогодние дни, нагрузка больше, чем мы ожидали», — цитирует Forbes заявление пресс-службы.

В официальной группе банка во «Вконтакте» пользователи жалуются, что с их счетов были списаны средства при покупке товаров, но на счёт продавцов при этом деньги не поступали. Представитель кредитной организации в комментариях к сообщениям недовольных пользователей пообещал, что деньги будут возвращены клиентам до конца дня.