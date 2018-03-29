Алексея Малобродского перевели в СИЗО «Медведково» в переполненную камеру

Бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского перевели из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО № 4 «Медведково», со ссылкой на его адвоката Ксению Карпинскую сообщает «Дождь».

Она подчеркнула, что Малобродского поместили в восьмиместную камеру, в которой живут 12 человек.

«Он сидит в камере, в которой на восемь спальных мест сидит двенадцать человек, они все курят. С ним вместе сидят обвиняемые по статье, связанной с реализацией наркотиков. В понедельник ему стало плохо, вызывали врача, который так и не пришёл», — рассказала Карпинская.

По словам адвоката, Малобродский рассказал, что в СИЗО ему предлагали дать признательные показания. Карпинская также отметила, что перевод выглядит нелогично с учётом того, что Малобродский должен знакомиться с материалами дела, которые привозят из Следственного комитета, расположенного на Бауманской, что ближе к «Матросской тишине».

Напомним, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, который также был директором «Гоголь-центра», обвиняется в особо крупном мошенничестве. Он единственный из фигурантов дела находится под арестом в СИЗО. По версии следствия, Малобродский причастен к хищению бюджетных денег, выделенных на проект «Платформа» и спектакль «Сон в летнюю ночь» Кирилла Серебренникова.

Следствие также утверждает, что находящийся под домашним арестом режиссёр Кирилл Серебренников и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин намеренно завышали стоимость и количество работ по проекту «Платформа» и поручали Малобродскому и бывшему главному бухгалтеру Нине Масляевой заключать фиктивные договоры с подконтрольными им фирмами и предпринимателями. После этого деньги выводились, обналичивались и распределялись Серебренниковым между участниками схемы, считает следствие.

Все фигуранты дела свою вину не признают, кроме бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она пошла на сделку со следствием. По словам Кирилла Серебренникова, в своих показаниях Масляева оговорила и себя, и других фигурантов дела.