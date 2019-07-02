Алексей Пырин прокомментировал слухи о своём уходе с поста спикера

Председатель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин опроверг слухи о своей отставке. Информация о его скором уходе с поста спикера появилась сегодня в нескольких анонимных телеграм-каналах. Уход Пырина объяснялся предложением возглавить управление по персоналу ЕВРАЗа в Новокузнецке. Для всех депутатов, аппарата думы и самого Алексея Пырина это стало неожиданностью.

«Я посмеялся над этими слухами. Мне предложения о работе поступают разные, и я вам об этом уже говорил. Я в конце июля ухожу в отпуск, с семьёй уезжаем отдыхать, в августе я выхожу на работу, и мы с вами увидимся», - пояснил АН «Между строк» Алексей Пырин.

Стоит отметить, что на последнем заседании думы 27 июня депутаты вносили изменения в регламент НТГД, которые описывают порядок действий при досрочном уходе с поста председателя гордумы. Возможно эта информация была неверно истолкована авторами телеграм-каналов, не исключают в думе.

Алексей Пырин являлся депутатом НТГД трёх созывов. В сентябре 2017 года он неожиданно для многих, со второй попытки был выбран председателем НТГД седьмого созыва. На первом заседании думы депутаты от УВЗ, НТМК и системной оппозиции устроили бунт против «команды Носова», саботировав решение конференции «Единой России» по выдвижению кандидата на должность спикера Андрея Обельчака.

В мае этого года Алексей Пырин дал большое откровенное интервью АН «Между строк» - об уходе из ЕВРАЗа, противостоянии с мэрией, семье и рыбалке.