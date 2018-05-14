Алексей Кудрин согласился возглавить Счётную палату

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин согласился занять пост руководителя Счётной палаты, со ссылкой на одного из участников заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме пишут «Интерфакс» и РИА Новости.

Согласно Конституции, состав Счётной палаты формируется совместно Госдумой и Советом Федерации. Пока палату возглавляет Татьяна Голикова, её кандидатура рассматривается премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост зампреда правительства, курирующего социальную сферу.

О том, что думская фракция «Единая Россия» предложила Кудрину выдвинуться кандидатом на пост руководителя Счётной палаты, стало известно 10 мая.