Алексей Балыбердин попросил генпрокурора Краснова и главу Минздрава Мурашко проверить ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, где массово уволились медики

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин направил обращения генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой проверить ситуацию с массовым увольнением врачей и медсестёр в тагильской ЦГБ № 1.

В соцсетях народный избранник написал, что к нему поступило коллективное обращение от медиков с фактами, которые, по его мнению, требуют проверки уже федерального министерства и Генпрокуратуры.

«Соцсети просто завалены криками о помощи и просьбами разобраться в ситуации и спасти больницу. Считаю крайне недопустимым в наше непростое время, когда в области идёт ежедневный рост количества заболевших COVID-19, чтобы из стационара, переоборудованного для лечения таких пациентов, массово увольнялись врачи», — написал Алексей Балыбердин в своём Instagram.

Ранее областным Минздравом была проведена проверка обстоятельств происходящего, но медики со сделанными выводами не согласны.

«Считаю крайне недопустимым, в наше непростое время, когда идёт ежедневный рост количества заболевших COVID-19 в области, чтобы из стационара, переоборудованного для лечения таких пациентов, массово увольнялись врачи. Очень надеюсь, что проверка принесёт результат, нарушенные права медиков будут восстановлены и руководству ГБ №1 не придётся доукомплектовывать штат персоналом из ближнего зарубежья», – пишет Балыбердин.

В начале лета врачи и средний медицинский персонал городской больницы № 1 написали открытое письмо президенту с жалобами на нехватку специалистов, снижение зарплат и политику нового руководства.

После визита комиссии Минздрава сотрудникам больницы пересчитали зарплату за апрель и отметили, что вопросы оплаты труда медиков находятся на контроле министерства.

«Основные увольнения пришлись на март и апрель этого года в связи с окончанием работы отделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Отметим, массово уволены только те, кого брали временно для работы в ковидном госпитале», — сказали в министерстве.

Позднее по поводу ситуации в больнице высказался депутат Нижнетагильской городской думы Леонид Мартюшёв. В июле заседание комиссии по социальной политике сорвалось, так как руководство больницы не смогло принять участие в обсуждении проблемы. После этого депутаты решили отложить обсуждение проблемной ситуации в больнице до августа, против чего возразил Леонид Мартюшёв, заявив, что затягивать с разрешением ситуации в условиях пандемии смертельно опасно.