Алексей Балыбердин попросил Генпрокуратуру проверить работу конкурсного управляющего и вывод средств из «Тагилбанка»

Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин попросил Генпрокуратуру проверить правильность работы конкурсного управляющего в деле о банкротстве «Тагилбанка». На своей странице в Facebook парламентарий написал, что ранее к нему обратились вкладчики и кредиторы финансово-кредитной организации. По их мнению, «конкурсный управляющий — “Агентство по страхованию вкладов” — действует неразумно и недобросовестно». Поэтому Балыбердин написал заявление генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить действия АСВ «на соответствие действующему законодательству в части расходования средств конкурсной массы АО “Тагилбанк”».

Банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка» 20 июля 2018 года. Среди причин указывались убытки, которые, по мнению регулятора, возникли из-за низкой эффективности выбранной бизнес-модели. Позднее временная администрация, назначенная в банк, пришла к выводу, что у финансовой организации имеются признаки банкротства. В середине января 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми повторно объявил «Тагилбанк» банкротом.

В конце января этого года суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест экс-председателя правления и акционера «Тагилбанка» Ларису Пестову. По информации источников АН «Между строк» в правоохранительных органах, бывший топ-менеджер подозревается по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ), предусматривающим наказания в виде лишения свободы на срок до 10 и 4 лет соответственно. В ходе обследования финансового состояния временная администрация установила в действиях должностных лиц признаки вывода активов «Тагилбанка». Делалось это путём кредитования и заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества с организациями, которые имеют сомнительную платёжеспособность либо не обладают способностью исполнить свои обязательства.