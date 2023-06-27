Александр Маслов официально вступил в должность главы Верхней Салды

Сегодня, 27 июня, на заседании гордумы Верхней Салды прошли выборы главы городского округа, им стал тагильчанин Александр Маслов. За его кандидатуру проголосовали 19 из 19 присутствующих на заседании депутатов, сообщают в пресс-службе администрации Верхней Салды.

Выборы главы проходили по новому принципу — вместо горожан мэра выбирали депутаты. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Верхнесалдинского городского округа был объявлен городской думой 21 марта. Помимо Александра Маслова на него заявлялась начальник отдела экономического анализа и прогнозирования развития территорий администрации Горнозаводского управленческого округа Наталья Бутакова.

Сегодня, на заседании думы, прежде чем принять решение, депутаты задавали кандидатам вопросы по их программам развития города.

Напомним, что в феврале 2023 года Маслов покинул свой пост в Министерстве спорта Свердловской области и с 1 марта был исполняющим обязанности главы Верхней Салды. Большое интервью с Александром Масловым читайте на нашем сайте.