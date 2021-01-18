Активисты вышли с одиночными пикетами к мэрии Екатеринбурга в поддержку Навального

В Екатеринбурге сторонники политика Алексея Навального вышли на одиночные пикеты у здания городской администрации. Всего в поддержку оппозиционера вышло около десяти активистов.

Жители Екатеринбурга с плакатами по очереди стояли у здания городской администрации. Всё это время рядом с ними находились сотрудники полиции, которые записали личные данные каждого активиста. По данным Znak.com, одному из пикетчиков пригрозили задержанием после того, как он отказался представляться.

«К участнику пикета подошёл полицейский. Он говорит, что активисты с плакатами нарушают закон, так как стоят ближе чем 50 метров друг от друга. Силовик говорит, что, если нарушение не прекратится, на пикетчиков составят протокол», — сообщается в телеграм-канале издания.

Под конец акции число полицейских у администрации выросло с 5 до 11 и превысило число участников пикета. Активисты же заявили, что завтра собираются снова выйти с пикетами к мэрии Екатеринбурга.