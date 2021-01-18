Активисты вышли с одиночными пикетами к мэрии Екатеринбурга в поддержку Навального

В Екатеринбурге сторонники политика Алексея Навального вышли на одиночные пикеты у здания городской администрации. Всего в поддержку оппозиционера вышло около десяти активистов.
Жители Екатеринбурга с плакатами по очереди стояли у здания городской администрации. Всё это время рядом с ними находились сотрудники полиции, которые записали личные данные каждого активиста. По данным Znak.com, одному из пикетчиков пригрозили задержанием после того, как он отказался представляться.
«К участнику пикета подошёл полицейский. Он говорит, что активисты с плакатами нарушают закон, так как стоят ближе чем 50 метров друг от друга. Силовик говорит, что, если нарушение не прекратится, на пикетчиков составят протокол», — сообщается в телеграм-канале издания.
Под конец акции число полицейских у администрации выросло с 5 до 11 и превысило число участников пикета. Активисты же заявили, что завтра собираются снова выйти с пикетами к мэрии Екатеринбурга.
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- 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком».
- Изначально рейс Навального должен был приземлиться во Внуково, команда политика призвала его сторонников встретить его там. По оценке проекта «Белый счётчик», встречать Навального во Внуково приехали около двух тысяч человек. Собравшихся в аэропорту разогнал ОМОН.
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