Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

Химкинский городской суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, до 15 февраля. Выездное заседание суда прошло в отделе управления МВД по Химкам.

В своём аккаунте в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш также отметила, что оппозиционер практически не общался с адвокатами перед заседанием. По данным издания Life, на заседании ФСИН попросила суд арестовать оппозиционера до рассмотрения вопроса о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».