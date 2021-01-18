Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

18.01.2021 19:18
Химкинский городской суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, до 15 февраля. Выездное заседание суда прошло в отделе управления МВД по Химкам.
В своём аккаунте в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш также отметила, что оппозиционер практически не общался с адвокатами перед заседанием. По данным издания Life, на заседании ФСИН попросила суд арестовать оппозиционера до рассмотрения вопроса о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».
- 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком».
- Изначально рейс Навального должен был приземлиться во Внуково, команда политика призвала его сторонников встретить его там. По оценке проекта «Белый счётчик», встречать Навального во Внуково приехали около двух тысяч человек. Собравшихся в аэропорту разогнал ОМОН.
- Среди задержанных во Внуково были сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба политика Анастасия Кадетова, юрист Алексей Молокоедов и оппозиционер Константин Котов, осуждённый по «дадинской статье».
- Самого Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево и доставили в отдел полиции Химок. Суд над политиком состоялся прямо там, а его адвоката уведомили об этом за несколько минут до начала заседания.