Активисты «Волонтёров Победы» потребовали от «Голоса» извинений за доклад о подготовке выборов

Несколько активистов движения «Волонтёры Победы» потребовали извинений от движения наблюдателей «Голос» за доклад о финансировании предстоящих выборов, пишет ТАСС.

Ранее представители «Голоса» в своём докладе сообщили, что организация, собиравшая подписи в поддержку выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина, финансировалась из государственного бюджета, и назвали получение «Волонтёрами Победы» средств бюджета «косвенным государственным финансированием кампании, которое нарушает принципы равенства кандидатов».

«Возмущены опубликованным докладом про финансирование избирательной кампании из средств нашего движения. Почти весь доклад — это ложь и вымысел авторов. Стыдно, "эксперты"! Мы ждём ваших извинений, в противном случае будем рассматривать возможность обращения в суд. Нам скрывать нечего, закона мы не нарушаем», — говорится в сообщении активистов «Волонтёров Победы» в социальных сетях.

В своём сообщении активисты подчеркнули, что подобные доклады подрывают компетентность и репутацию авторов доклада. В то же время отмечается, что движение получает поддержку государства, однако «все выделенные средства имеют целевое назначение и тратились исключительно на деятельность "Волонтёров Победы": на волонтёрское сопровождение "Бессмертного полка", Парадов Победы, помощь ветеранам и благоустройство памятных мест и воинских захоронений». Кроме того, волонтёры подчеркнули, что сбор подписей проходил на общественных началах.

«Покажите хоть одного волонтёра, который получил за это деньги! Мы возмущены. Каждый из нас делал это по собственной инициативе в свободное от учёбы и работы время», — говорится в обращении.

В тексте подчёркивается, что «Волонтёры Победы» «не принимали участие (в сборе подписей) как юридическое лицо», это личная инициатива активистов движения. Указаны имена активистов, выступивших с этим обращением: Александр Юдин (Башкортостан), Елена Отновол (Крым), Влад Марцаленко (Москва) и Артём Митрохин (Калужская область).