Активисты сообщили о гибели бойца ЧВК «Вагнер» в Сирии

Военнослужащий из Тольятти Василий Юрлин, который, вероятно, служил в частной военной компании «Вагнер», погиб в Сирии. Об этом сообщают активисты группы Conflict Intelligence Team.

Организация в качестве доказательства приводит скриншоты комментариев в соцсетях, где о гибели Юрлина сообщает родственница или знакомая военного.

Обстоятельства гибели наёмника пока неизвестны, известно, что это произошло 20 февраля, похороны должны состояться в Тольятти 8 марта.

Ранее CIT также сообщила о гибели при взятии Пальмиры в начале марта Артёма Горбунова. В Минобороны позднее подтвердили эту информацию. Горбунов погиб 2 марта «при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники».

Напомним, в минувший четверг, 2 марта, в городе Озёрске Челябинской области прошли похороны 23-летнего Ивана Слышкина, также погибшего в Сирии при выполнении боевого задания.

О частной военной компании «Вагнер», которая отправляет российских наёмников в Сирию, СМИ начали писать в 2016 году. Впервые о ЧВК сообщила «Фонтанка», по сведениям издания, за компанией стоит бывший командир отряда спецназа ГРУ Минобороны Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер».

В августе 2016 года Sky News сообщил, что за время российской военной операции в Сирии погибли от 500 до 600 наёмников.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: dayonline.ru