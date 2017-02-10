Активиста «Открытой России» судят за репост новости о том, как его судили за репост

На координатора общественной организации «Открытая Россия» по Чувашии Дмитрия Семёнова завели административное дело за репост новости о том, как его судили за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова, пишет «Медуза».

Как написал Семёнов в Facebook, он переопубликовал из группы «Команда Открытой России» запись о суде, в которой полностью приводился лозунг о православии с футболки Милонова.

«И вот за то, что в информационном сообщении описана надпись на футболке депутата Милонова, на меня и завели очередное дело. По мнению ФСБ, таким образом я распространяю экстремистский лозунг», — написал Семёнов.

Ранее, 16 ноября, Дмитрий Семёнов был оштрафован на 1 тысячу рублей за репост фотографии Виталия Милонова в футболке с лозунгом о православии, внесённом в список экстремистских материалов. Цивильский районный суд Чувашии тогда признал Семёнова виновным в производстве и распространении экстремистских материалов.

В тот же день Семёнов был оштрафован по этой же статье ещё на 1 тысячу рублей за репост другой фотографии Милонова, в сопроводительном тексте к которой также упоминался лозунг о православии.

Статья Кодекса об административных правонарушениях о производстве и распространении экстремистских материалов предусматривает для физических лиц наказание в виде штрафа в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

Агентство новостей «Между строк»