Акционеры холдинга Алишера Усманова выделят два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом в России

Акционеры холдинга USM, принадлежащего Алишеру Усманову, направят два миллиарда рублей оперативному штабу по борьбе с коронавирусом в России.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз компании, деньги будут выделены на безвозмездной основе «для использования на приоритетных направлениях работы штаба». Планируется, что средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медработников и волонтёров штаба и их транспортное обеспечение, часть суммы будет направлена на материальную поддержку медиков.

«Помимо финансовой поддержки штабу, компаниями нашего холдинга принимаются необходимые меры по обеспечению стабильной и бесперебойной работы предприятий и защиты их сотрудников», — заявил основатель USM Алишер Усманов.

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