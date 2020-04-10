Академик РАН назвал инсульт и инфаркт осложнениями коронавируса

Учёный-вирусолог и академик Российской академии наук Феликс Ершов в интервью «Вечерней Москве» заявил, что в число осложнений от коронавируса входят инсульт и инфаркт.

«У пожилых людей в качестве осложнений и различных патологий могут быть инсульты и инфаркты. Кроме того, всё те же сопутствующие болезни, что и при гриппе: бронхиты, менингиты и прочее», — сказал Ершов.

Учёный напомнил, что чаще всего причиной смерти у заражённых коронавирусом является патология.

Напомним, на 9 апреля в России зарегистрирован 10131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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