Агентству «Между строк» исполнилось шесть лет

Впервые наша команда собралась на планёрку 18 марта 2013 года. За эти шесть лет мы неоднократно становились самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила, в том числе по итогам 2018 года, что говорит о высоком уровне достоверности наших новостей и доверии коллег из других изданий. В декабре 2018 года сайт «МС» посетили более 438 тысяч уникальных пользователей, а это больше, чем население Нижнего Тагила. Но этих заслуг не было бы без самого главного — наших читателей и ньюсмейкеров, и сегодня мы решили дать слово им.

Владислав Пинаев, глава Нижнего Тагила

Шесть лет назад своим появлением агентство новостей «Между строк» продемонстрировало в масштабах города новый стандарт информационной журналистики. За это время у вас сложилась своя репутация, сформировалась постоянная аудитория. В результате вы сейчас одно из наиболее цитируемых агентств в Нижнем Тагиле и регионе. А это показатель профессионализма.

Не раз убеждался в компетентности ваших журналистов. Нередко ваше агентство и ваша информация помогали нам оперативно откликаться на городские проблемы.

Прежде всего, желаю вам не терять своих позиций и расти дальше. Новых вам проектов, журналистского азарта! И побольше позитивных новостей!

Ибрагим Абдулкадыров, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское», полковник полиции

От всей души поздравляю коллектив агентства новостей «Между строк» с шестой годовщиной со дня создания. Для вас это уже история, наполненная яркими и запоминающимися событиями. С интересом читаю публикации, затрагивающие насущные проблемы нашего города, нравится оперативность реагирования на происходящие события. Радует, что значительное внимание в публикуемых материалах журналисты уделяют вопросам деятельности сотрудников полиции и в целом правоохранительных органов Нижнего Тагила по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, защите законных интересов граждан. Желаю вам дальнейшей успешной творческой деятельности, интересных информационных поводов и профессионального роста.

Николай Смирнов, министр ЖКХ Свердловской области

Поздравляю коллектив агентства «Между строк» с шестилетием. Если для человека это время детства, то для информационного агентства, особенно в наше активное время, это уже срок, когда можно подвести некоторые итоги. За это время вы не только успели перебороть желание идти по пути жёлтой прессы, но и уверенно встали на путь подачи фактической информации с проведением анализа. Именно такой подход и вызывает интерес к вам читателей всех возрастов и различных слоёв общества. Желаю творческому коллективу развития, интересных публикаций и всегда быть честными перед собой и людьми.

Юлия Прыткова, директор департамента информационной политики Свердловской области

Поздравляю редакционный коллектив агентства «Между строк» с шестилетием с момента начала творческого пути! Свердловская область — уникальный регион с высокопрофессиональным журналистским сообществом и богатыми медийными традициями. Хорошо, когда в нашем медиапространстве находится место для молодых, амбициозных и неравнодушных журналистов. Дерзайте, покоряйте новые вершины, будьте искренны и честны перед собой и своими читателями. Верю, что весь свой потенциал и талант вы сможете направить на благо жителей родного Нижнего Тагила и Свердловской области!

Мария Дронова, директор дирекции ЕВРАЗа по связям с государственными органами

Поздравляю ваше славное агентство с шестилетием! С момента основания вы неразрывно связаны с судьбой Нижнего Тагила и многое делаете для развития своего города. Сегодня «Между строк» по достоинству занимает ведущее место среди средств массовой информации города. Вы ещё молодые, напористые, энергичные, с отличной командой, которая способна преодолевать любые трудности! Искренне поздравляю ваш коллектив и читателей с цифрой 6. Желаю всем сотрудникам вдохновения, стабильности и преданных читателей!

Алексей Балыбердин, депутат Государственной Думы

От всей души поздравляю коллектив агентства «Между строк» со знаменательной датой — 6 лет. Я думаю, что для информационного агентства это уже достаточно серьёзный зрелый возраст. Лично у меня «Между строк» находится в перечне тех СМИ, которые я ежедневно мониторю. Пусть даже я не всегда согласен с той интерпретацией событий, которую пишете вы, но новости всегда свежие, актуальные, интересные. И хотел бы добавить, что «Между строк» является ровесником моего младшего сына, которому в этом году тоже 6 лет. Так что поздравляю, желаю всегда быть на пике событий, желаю креативных решений в интерпретации тех событий, которые вы доносите до своих читателей.

Дмитрий Ионин, депутат Государственной Думы

От всей души поздравляю коллектив АН «Между строк» с шестилетием. Срок достаточно большой, и за это время вы проявили себя ярким, неравнодушным и по-хорошему зубастым изданием, позиция которого авторитетно звучит в масштабах всего нашего региона. Развивайтесь, получайте удовольствие от вашей деятельности и будьте здоровы!

Валерий Горелых, начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области, полковник внутренней службы

Можно сказать, что агентство новостей «Между строк» ещё находится в младенческом возрасте, но уже успело заявить о себе на весь Нижний Тагил и даже на Свердловскую область. Видно, что коллектив определённо стремится занять лидирующую позицию среди СМИ Уральского региона, и ваши достижения внушают оптимизм. Это означает, что команда подобралась профессиональная, творческая, с огоньком в глазах, неравнодушная к тому, что происходит вокруг, и с душой относится к своему делу. Хотелось бы видеть на сайте агентства больше материалов о хороших и достойных людях, на которых бы равнялось подрастающее поколение. Желаю коллективу не останавливаться на достигнутом и уверенно идти к новым победам. Как известно, удача сопутствует смелым. Надеюсь, что мы и дальше продолжим тесное и плодотворное взаимодействие.

Сергей Гармаш, прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила, старший советник юстиции

Прокуратура Дзержинского района на протяжении нескольких лет тесно и плодотворно сотрудничает с АН «Между строк». Такое взаимодействие позволяет широко освещать результаты надзорной деятельности прокуратуры района, касающиеся приоритетных вопросов, разрешаемых органами прокуратуры и имеющих широкий общественный резонанс. Кроме того, сотрудниками прокуратуры в ежедневном режиме осуществляется мониторинг СМИ, в частности АН «Между строк» как одного из наиболее популярных в Нижнем Тагиле сетевых изданий. Публикуемый на страницах агентства новостной материал, содержащий информацию о признаках нарушения законодательства, неоднократно являлся поводом для проведения прокуратурой района соответствующих результативных проверочных мероприятий, по итогам которых удалось оперативно принять меры прокурорского реагирования и восстановить нарушенные права граждан, государства и общества.

Алексей Пырин, председатель Нижнетагильской городской думы

Каждый день утром, придя на работу, открываю новости и обязательно читаю «Между строк». Вы молодцы — новости оперативные, пишете интересно, мне нравится подача. Нравится рубрика про старые улицы «Город-лабириНТ», читаю каждую неделю с удовольствием. У вас правильный настрой и освещение событий интересное, мне кажется, достаточно объективное.

Денис Корякин, главный энергетик ЕВРАЗ НТМК, председатель думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат Нижнетагильской городской думы

Я читаю «Между строк» минимум три раза в неделю, когда времени нет совсем, а так стараюсь просматривать новостную ленту каждый день. Вы даёте некий альтернативный взгляд на происходящее, и это мне интересно. То, как вы подаёте информацию, не всегда совпадает с так называемой официальной точкой зрения, той, которую подаёт власть. И поэтому мне всегда интересно, а что же думает «невласть». Желаю сохранить профессиональную этику и развиваться, продолжать рассказывать о жизни нашего города.

Вячеслав Малых, директор «Нижнетагильского холодильника», депутат Нижнетагильской городской думы

Поздравляю агентство с шестилетием. Молодцы, за эти годы развиваетесь и увеличиваете свою аудиторию. Всегда свежие новости, порой публикуете что-то первыми. Пишете о бизнесе и политике, но мне нравится не только это, но и исторические статьи — рубрика «Город-лабириНТ», очень нравится читать об истории города, разных улиц и районов. И что бы ни случилось, заходишь в первую очередь к вам и точно знаешь, что, если что-то важное произошло, вы об этом напишете.

Игорь Булыгин, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра, депутат НТГД

Конечно, я читаю «Между строк». Несмотря на пока ещё смешной, дошкольный возраст, это интернет-издание сейчас является одним из самых цитируемых в Свердловской области. Наверное, большинство здравомыслящих людей, не побоюсь этого слова, с утра обязательно заглядывают на ваш сайт, чтобы узнать, что же там нового появилось. Мне нравится само название «Между строк» — оно объёмное и сразу закидывает удочку на то, что не всё так просто. Что даже ту информацию, которую вы даёте, нужно читать между строк, улавливать скрытые смыслы. Я читаю все новости, которые есть в вашей ленте, потому что мне интересно всё, что происходит в городе. Стараюсь смотреть, как подают одну и ту же информацию разные издания, от этого складывается новостная и политическая картина города. А вы растите, процветайте! В следующем году отдадим вас в школу. Думаю, смогу договориться с какой-нибудь хорошей школой, например с новой сотой на Муринских прудах.

Марина Агеева, директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств

В силу своей занятости я читаю не так много, как хотелось бы, но стремлюсь следить за новостями. Мне отрадно то, что ваше издание освещает новости культуры и, в частности, новостные события нашего музея. Все важные события, которые у нас происходят, вы отражаете в своей новостной ленте. Это большая помощь нашему музею. С благодарностью вспоминаю, как вы встали на защиту нашего музея, когда одно областное СМИ обвинило нас в том, что у нас в коллекции хранится подделка. Вы нас защитили, в числе других рассказали о неверных выводах журналистов, объяснили ситуацию, за что вам большое спасибо.

Руслан Марчевский, директор Нижнетагильского цирка

Я не так много читаю информации, которая не касается моей работы, но на ваш сайт захожу. У вас всегда есть острые новости, и мне очень нравится, что вы стараетесь не переходить за границы и не превращаетесь в жёлтую прессу. Многие СМИ создают сенсацию из ничего, лишь бы рейтинг поднять. В культуре тоже есть такая проблема — пойти в угоду зрителю. Если у нас на манеже клоун снимет штаны и покажет трусы, смеяться будет весь зал, но культуры уже не будет. Вы, слава богу, пока ещё держите этот баланс между настоящей журналистикой и бульварной прессой. Надеюсь, что и дальше это будет продолжаться.

Эльвира Меркушева, директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

Регулярный просмотр новостей на тагильских интернет-порталах в настоящее время является важным источником информации для каждого, кто интересуется жизнью нашего города. Среди других агентство «Между строк» привлекает своих читателей оперативностью, его журналисты часто становятся первыми в освещении событий. Ещё я, как руководитель учреждения культуры, очень ценю «Афишу», которая всегда актуальна и благодаря которой на наши мероприятия приходит много заинтересованных посетителей. Как историк, не пропускаю выпуски спецпроекта «Город-лабиринт» и могу отметить, что этот проект играет свою роль в пропаганде краеведческих знаний и пробуждении интереса к истории города.

Валентина Исаева, экс-глава Нижнего Тагила

Читаю сайт агентства новостей «Между строк» с первого года появления на свет. Здесь всегда нахожу свежие новости города, области, России. Обязательно читаю новости «Афиши», по ним ориентируюсь, что происходит в сфере культуры и спорта. Особенно нравится раздел «Спецпроекты», узнаёшь много нового об истории города, Урала, сохранении исторического наследия. Поздравляю коллектив редакции с днём рождения! Каждому из сотрудников желаю здоровья, благополучия, удачи, совершенствовать творческую работу, быть всегда на острие времени, сохранять своё лицо, пополнять аудиторию читателей и партнёров.

Ринат Низамов, директор сети городских порталов в Hearst Shkulev Media

Для меня ребята из «Между строк» — это такие динозавры, исчезающий вид. В хорошем, конечно, смысле. Так, как они, в Нижнем Тагиле, по-моему, больше никто не работает. Я имею в виду не только их оперативность, огонь в глазах, стремление сообщить людям информацию первыми и сообщить самое важное. «Между строк» — одни из тех, кто ещё не забыл, что главная функция журналистов — не петь дифирамбы чиновникам и учредителям, рассказывая горожанам, как хорошо на свете жить (а в Тагиле — ещё прекраснее!). К власти журналисты должны относиться критически, как ко всему на свете. С власти надо спрашивать, потому что это МЫ их нанимаем, а не ОНИ нас.

Рад, что в Нижнем Тагиле есть «Между строк». Независимая журналистика — тот институт нашего общества, без которого (как без честных судов, правоохранительных органов и власти) общество не может быть здоровым. Поздравляю коллег с днём рождения и желаю оставаться смелыми, креативными и полезными для своих читателей.

Александр Пирогов, руководитель компании «Пирогов и партнёры», политтехнолог

Ваш ресурс сделан с нуля и вопреки пожеланиям властей, с которыми вы не очень хорошо уживались. Но тем не менее вы делали то, что многим другим не удавалось, — качественный, хороший, популярный продукт, который с удовольствием читают жители Нижнего Тагила, и не только Нижнего Тагила. Оставайтесь такими же честными, искренними — в этом залог вашего успеха!

Сергей Дерендяев, управляющий «Демидов Плаза»

Переезжая в другой город (а в моей жизни отельера это было несколько раз), я сразу начинаю читать местные СМИ. Невозможно управлять отелем, не зная событий, происходящих в городе, людей, влияющих на жизнь города, истории города. Ещё лучше, если есть возможность получать разностороннюю информацию. Одним из таких СМИ в Нижнем Тагиле для меня стало агентство «Между строк». Могу сказать, что уже почти год ежеутренне открываю сайт, чтобы посмотреть, что произошло за сутки. Обязательно смотрю «Афишу»: кто и когда приедет к нам с гастролями, ведь артисты — наши потенциальные гости. Ну и отдельное спасибо за спецпроект «Город-лабириНТ», читаю его и для души, и для того, чтобы рассказывать своим знакомым историю Нижнего Тагила и окрестностей. Желаю агентству «Между строк» дальнейшего процветания, преданных читателей и щедрых рекламодателей. Спасибо за вашу работу!

Леонид Гункевич, генеральный директор АНО УК «ТРК «Гора Белая», председатель Свердловского регионального отделения «Деловой России»

Команда туристического кластера «Гора Белая» от души поздравляет агентство «Между строк» с шестилетием! Профессиональные, грамотные, оперативные, современные! Я читаю «Между строк», потому что вижу в вас единомышленников. Вам действительно небезразлично происходящее в Нижнем Тагиле. Вы держите руку на пульсе, отвечаете на вопросы общества и поднимаете темы, важные для каждого из нас: как жить лучше, качественнее, честнее, красивее — жить со смыслом. Развитие туристического кластера «Гора Белая» — это тоже про качество и комфорт нашей жизни, про благоустройство окружающей среды, новую жизнь деревень, новые рабочие места и возможности для жителей нашей области. Спасибо вам за поддержку и за честность! Ценим ваше мнение и желаем вам сохранить независимость и оставаться одним из самых цитируемых свердловских СМИ!

Алексей Канашин, руководитель территориальной дирекции банка «Нейва»

У меня есть многолетняя привычка: каждый вечер я обязательно просматриваю новости, узнаю, чем живёт наш город, наш регион. И самая первая вкладка на моём телефоне — это «Между строк». Это неслучайно. Команда «МС» состоит из молодых, целеустремлённых и достаточно амбициозных людей, и поэтому только здесь можно прочитать довольно смелые и правдивые материалы. Радует, что «Между строк» двигается в ногу со временем, развивает оперативную доставку наиболее ярких сюжетов и по другим современным каналам — Telegram, Facebook и т. д. Желаю агентству стабильности и процветания, быть всегда на острие информационных событий!

Ольга Вертунова, предприниматель, владелец парк-отеля «Лесная»

Читаю «Между строк» со дня основания. Это интернет-СМИ сразу же заявило о себе в нашем городе нетипичной новостной подачей и острыми темами. Больше всего интересуюсь новостями «Афиши», так как мне всегда любопытно знать, чем живёт и дышит наш город, что предлагают заведения города для досуга тагильчан, и, безусловно, радуюсь, когда и мероприятия нашего парк-отеля «Лесная» попадают в недельные подборки «Афиши Между строк». Поздравляю от всего сердца всю команду агентства новостей «Между строк» с шестилетием! Желаю интересных проектов, «голодных до новостей» и любопытных читателей, хороших и важных поводов для интересных материалов! С днём рождения!

Анатолий Толстов, директор ООО «Антолл»

Очень уважаю Ваше издание! «Между строк» — один из моих самых просматриваемых сайтов, все новости в нашем городе я начинаю с просмотра вашего сайта. Самая любимая рубрика — «Город-лабириНТ»! Это очень круто, что вы первые начали так широко и интересно знакомить тагильчан с историей нашего любимого города! Очень много нового и интересного узнаю о родном городе! Желаю всему коллективу «Между строк» новых интересных репортажей, увеличения количества подписчиков, личного профессионального роста и всего самого доброго!

Алексей Губарев и Татьяна Попова, сомелье, рестораторы

Одной из граней большого счастья является удовольствие делать в жизни что-то важное, ценное и значимое и точно знать, что ты нужен. Самому продвинутому и непримиримому информагентству нашего городка «Между строк» сегодня 6 лет! 6 лет на переднем крае борьбы с несправедливостью и поиска истины, которая, как всегда, где-то рядом. Мужество ваших побед и поражений не лишило вас женственности музыки, культуры и поэзии. И вы нашли тот стиль, в котором сочетается несочетаемое — инь и янь нашей активной динамичной и совсем не провинциальной жизни! Ребята, вы мегакрутые и очень талантливые, вы — настоящие. С вами приятно общаться, работать, жить в одном городе, быть на одной волне и знать, что вы есть, что вы рядом! С днём рождения, любим и читаем вас!