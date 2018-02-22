Аффилированный с Сергеем Носовым застройщик микрорайона «Александровский» начал банкротство

Арбитражный суд Свердловской области ввёл в середине января процедуру банкротства в отношении ООО «АС Строительная компания» («АС Строй»), которая собиралась строить в Нижнем Тагиле микрорайон «Александровский». Определение вынесено на основании заявления Межрайонной ИФНС России № 16, которая требует взыскать с компании налоги на общую сумму 1 млн 367 тысяч рублей.

Помимо налоговой службы, заявления о включении в реестр требований кредиторов подали ООО «Госпиталь Восстановительных инновационных технологий» Владислава Тетюхина (966 тыс. руб.), ООО «Уралстроймонтаж» (1 млн 119 тыс. руб.), ООО «УралТИСИЗ» (1 млн 201 тыс. руб.) и первоуральское ООО «Астра» (1 млн 624 тыс. руб.). В настоящий момент по части заявлений уже назначены судебные слушания.

ООО «АС Строй» выиграло в 2013 году на торгах право аренды земельных участков на Уральском проспекте Нижнего Тагила для возведения первой очереди микрорайона «Александровский». На 50 гектарах земли должны были появиться более 200 тысяч квадратных метров жилья с отделкой (по цене $1000 за метр), а также школа и детсады. Планировалось, что в новом микрорайоне поселятся более 10 тысяч человек. Шоу-рум проекта был одной из основных остановок на гостевом маршруте Нижнего Тагила для высокопоставленных делегаций.

Первоначально учредителем компании была крупная азербайджанская строительная компания AS Group Investment. Однако в 2015 году состав собственников ООО «АС Строй» изменился. По 35,5% долей разделили Андрей Патраков и некий Фикрет Акберов. Ещё 29% получило ООО «Метко Индастриз Рус», аффилированное с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым: до выборов 2012 года будущий глава города владел 100-процентой долей его материнской компании «Управление и инновации». Примерно в это же время в кулуарах администрации Нижнего Тагила стали говорить, что мэр начал выступать на закрытых совещаниях по проекту не как чиновник, а практически как соинвестор «Александровского».

Впрочем, до сегодняшнего дня строительство микрорайона так и не началось. Собеседники АН «Между строк» в строительной отрасли утверждали, что проект инженерных сетей был составлен ещё во времена мэра Николая Диденко и предусматривал снижение этажности застройки в сторону Нижнетагильского пруда — на берегу должны были стоять только элитные таунхаусы. Пришедшая в 2013 году азербайджанская компания поздно спохватилась, пыталась переделать проект под равномерную 5,6-этажную застройку, но сдалась.

Новые собственники «АС Строя» заявляли, что не смогли найти для строительства инвестора. На данный момент администрация Нижнего Тагила занимается проектированием второй очереди «Александровского», где уже к 1 сентября 2019 года планируется построить школу на 1200 мест.

В начале декабря 2016 года прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла главе города Сергею Носову представление за провал строительства микрорайона «Александровский» и «рекомендовала организовать надлежащий ведомственный контроль за соблюдением законодательства». После этого экс-директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Вадим Кулик сообщил, что «стройки заморожены, а все контракты расторгнуты», а гордума выделила 3 млн рублей на консервацию построенных за бюджетный счёт инженерных сетей.

В июне 2017 года стало известно, что мэрия Нижнего Тагила заключила мировые соглашения с ООО «АС Строй» и отозвала иски о расторжении договоров аренды. Стороны пришли к соглашению, что ответчик приступит к освоению участка в течение 12 месяцев с момента заключения мирового соглашения. Кроме того, ООО «АС Строй» должно предоставить администрации Нижнего Тагила обеспечение договора аренды до конца его действия — 1 января 2020 года.

6 февраля арбитражный суд взыскал с ООО «АС Строй» в пользу мэрии 53 тысячи рублей — долг по арендной плате за период с октября 2013 года по октябрь 2017 года.