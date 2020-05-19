«Аэрофлоту» выделят почти 8 млрд рублей субсидий для компенсации убытков из-за коронавируса

Авиакомпании группы «Аэрофлот» получат субсидии на 7,89 млрд рублей для компенсации убытков из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Общая сумма предоставленных ПАО "Аэрофлот", АО "Авиакомпания Россия" и АО "Авиакомпания "Аврора" субсидий составляет 7,89 млрд рублей. Группа "Аэрофлот" первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию», — сказано в сообщении ведомства.

Федеральное агентство воздушного транспорта также рассматривает документы для выделения субсидий ещё от шести авиакомпаний: «SmartAvia», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Azur Air Эйр», «Азимут» и «Red Wings». В Росавиации отметили, что субсидии помогут российским авиакомпаниям продолжать свою работу и сохранить рабочие места.

Ранее, 14 мая, на заседании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин заявил, что государство выделит более 23 млрд рублей российским авиакомпаниям, чтобы они могли направить их на выплату зарплат экипажам, персоналу, на оплату услуг аэропортов, расходов по лизингу и другие цели и тем самым обеспечить устойчивость работы предприятий.