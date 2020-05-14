Правительство выделило 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Российские авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

Согласно утверждённому правительством постановлению, субсидии помогут авиаперевозчикам пережить сложный период и сохранить персонал. Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объёма субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объёма), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объёма), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

Президент России Владимир Путин 13 мая в рамках совещания по поддержке авиапрома в условиях пандемии поручил поддержать российский авиапром через госгарантии и субсидии лизинговым компаниям. Речь идёт о запуске новой программы поддержки лизинга российских самолётов с госгарантиями на 2020–2021 годы. Кроме того, должны быть выделены субсидии для снижения стоимости лётного часа российских самолётов, чтобы приблизить её к показателям более эффективных и современных западных воздушных судов.