«Аэрофлот» купит 100 новых «сухих» после трагедии в Шереметьево

Компания «Аэрофлот» не планирует отказываться от покупки ста новых самолётов SSJ 100. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора авиаперевозчика Виталия Савельева.

«Мы готовы подписать контракты по „сухим“ уже в этом году. Оформление соответствующих договорённостей находится в стадии проработки», — заявил Савельев.

Напомним, 5 мая один из аэрофлотских суперджетов загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево и потерпел крушение. В результате ЧП погиб 41 человек.

Причиной смертельного пожара, как считают эксперты, могла стать несовершенная конструкция SSJ 100. Также эту версию озвучил владелец авиакомпании S7 Владислав Филёв.

Многие иностранные перевозчики отказались от введения в эксплуатацию SSJ 100 ещё до трагедии в Шереметьево. Причиной они назвали сложность с техобслуживанием борта.

В середине июня МАК опубликовал предварительный отчёт расследования крушения суперджета. В нём не озвучиваются причины ЧП и нет указания на чью-либо вину.