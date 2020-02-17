Адвокаты задержанного гендиректора «Титановой долины» заявили о его похищении

Представители адвокатской конторы «Магнат», которая представляет интересы задержанного сегодня гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, заявили, что их подопечного похитили. Они уже подали соответствующие заявления в управление ФСБ и следственное управление СКР по Свердловской области, поскольку в обоих ведомствах адвокатам заявили, что Кызласова у них нет.

Как рассказали Znak.com представители защиты, Кызласов был задержан в бизнес-центре «Высоцкий», где расположен офис «Титановой долины». В помещении проводили мероприятия сотрудники ФСБ. Адвокаты не знают обстоятельств задержания генерального директора ОЭЗ.

Напомним, 17 февраля Артемия Кызласова задержали, предположительно, за получение взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, его взяли с поличным. В силовых ведомствах не дают официальной информации о задержании.