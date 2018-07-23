Адвокат, обнародовавшая видеозапись пыток в ярославской колонии, покинула Россию из-за угроз

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, передавшая «Новой газете» видеозапись пыток заключённого Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии № 1, уехала из России из-за угроз в свой адрес, сообщают в фонде. Отмечается, что защитница также обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи.

В заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина Бирюкова сообщила, что «ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката».

В фонде подтвердили опасения адвоката и заявили: «Пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России».

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала переданную Ириной Бирюковой видеозапись пыток заключённого Евгения Макарова в ярославской колонии № 1, снятую на видеорегистратор в июне 2017 года. По факту публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (286 УК РФ).

Все 17 сотрудников колонии, фигурировавшие на видеозаписи, были отстранены от работы, а 23 июля СК объявил о задержании шести из них.