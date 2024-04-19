Администрация Нижнего Тагила заплатит Tagilcity.ru 1,9 млн рублей за свой пиар

Контракт на освещение деятельности администрации Нижнего Тагила заключат с местным сетевым изданием Tagilcity.ru. В течение ближайших восьми месяцев оно будет освещать деятельность городской администрации, информацию АН «Между строк» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Изначально за свой пиар городские власти готовы были заплатить 2,1 млн рублей. В итоге стоимость контракта понизили до 1 млн 890 тысяч рублей. Конкурс на освещение деятельности органов местного самоуправления объявило МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). Согласно техническому заданию, до конца года СМИ должно подготовить и разместить 126 материалов объёмом не менее 1000 знаков каждый. Не первый раз на торги была подана единственная заявка, заключение договора находится в процессе.

Отметим, что мэрия Нижнего Тагила регулярно заключает контракты на информационное обслуживание с изданием TagilCity.ru. В этом году контракт был заключён в январе. В 2022 году пиарить тагильскую мэрию за 2,4 млн рублей также поручили TagilCity.ru. Издание должно было освещать социально-политические и общественно значимые события Нижнего Тагила и Свердловской области и опубликовать не менее 252 тематических новостей за год. Отметим, что тогда TagilCity.ru было единственным претендентом, подавшим заявку на освещение работы мэра Владислава Пинаева и его команды в СМИ. В 2020 году компания также оказалась единственным участником закупки, но договор был заключён.