Администрация Нижнего Тагила закупит 14 квартир для переселения горожан из ветхого жилья

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для покупки 14 квартир. Планируется, что туда будут переселять горожан из ветхого жилья. Всего мэрия готова заплатить 24 млн рублей.

Квартиры будут приобретены для переселения горожан из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Закупка проходит в рамках региональной программы адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах». Общая площадь помещений составит не менее 486,7 квадратных метров.

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, администрация города хочет закупить семь квартир, где будет не менее одной комнаты, две квартиры с двумя комнатами и пять помещений, где должно быть не менее трёх комнат.

В квартирах должны быть установлены приборы учёта расхода электроэнергии и воды, входная и межкомнатные двери, а санузел должен включать ванну, унитаз и раковину. В ванной комнате, туалете, кладовых помещениях, на балконе должны быть напольные покрытия из керамической плитки, в остальных помещениях квартиры – ламинат.

Подрядчик должен определиться до 1 декабря 2020 года.