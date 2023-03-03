Администрация Нижнего Тагила просит у областного правительства денег на расселение тагильчан из аварийного жилья

Депутаты Нижнего Тагила обратились в Законодательное собрание Свердловской области с просьбой выделить дополнительные средства на программу расселения из ветхого жилья. Парламентарии просят около 129 млн рублей, чтобы выкупить квартиры для 47 семей, чьи дома находятся в аварийном состоянии. С аналогичным обращением к губернатору Евгению Куйвашеву обратился мэр Владислав Пинаев.

Сейчас в реестре аварийных многоквартирных домов, требующих расселения, в Нижнем Тагиле числится 59 зданий, где проживает более 500 семей. Чтобы переселить тагильчан в новое жильё или отремонтировать муниципальные помещения, в городской казне средств нет. Деньги пойдут на строительство нового жилья или покупку квартир на вторичном рынке.

Также гордепы просят денег на ремонт помещений жилого фонда. Отметим, что более 10% от общего количества муниципальных квартир в Нижнем Тагиле не заселены, так как пустующая жилплощадь не пригодна для постоянного проживания. Средства на ремонт этих помещений в бюджете города не были предусмотрены на период с 2022 по 2024 год. По словам спикера городской думы Вадима Раудштейна, у администрации есть более 70 муниципальных квартир, куда можно было бы расселить тагильчан, но они находятся в непригодном для жилья состоянии. Для ремонта этих помещений требуется около 48 млн рублей.

«Нам недостаточно денежных средств, которые предусмотрены в доходах города, поэтому мы просим выделить деньги на расселение тагильчан из аварийного жилья в областном правительстве. По адресной программе мы уже перевыполнили план, на который выделялись средства. Но сейчас у нас есть пять домов, за которые мы беспокоимся. Надеемся, что нас поддержат при корректировке областного бюджета, которая пройдёт уже этой весной», — рассказал в эфире телекомпании «Телекон» спикер городской думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.

По мнению депутатов, особо остро стоит вопрос с расселением домов по адресам: Каспийская, 16, Боровая, 37, Землячки, 6, Хохрякова, 2а, Космонавтов, 11. Именно эти здания необходимо расселить в первую очередь согласно обращению департамента государственного жилищного и строительного надзора и запросам следственного управления.

Напомним, что с 2019 года муниципалитет приобретал новую жилплощадь за счёт средств региональной адресной программы, которая является частью нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2023 году на переселение граждан из аварийного жилого фонда, в том числе на завершение мероприятий региональной адресной программы, направят 20 млн 559 тысяч рублей. Но этих средств, по словам начальника управления по учёту и распределению жилья администрации города Викторины Пыриной, хватило было на расселение примерно 15 семей. При этом всего в Нижнем Тагиле около 1500 семей стоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма и более 500 семей живут в в аварийных домах.

Ранее в ходе обсуждения этого вопроса депутаты предлагали продать часть муниципального имущества, чтобы приобрести для тагильчан новое жильё, но это оказалось запрещено. Согласно законодательству, город не может выставить помещения на продажу при наличии людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Таким образом, помимо запроса денежных средств парламентарии решили направить предложения в ЗакСО, а затем и в Государственную думу с инициативой внести поправки в закон, так как, по их мнению, жилой фонд приносит городу только убытки.

Недавно, в начале 2023 года, после нескольких лет судебных тяжб и требований инвалид из Нижнего Тагила смог получить новое благоустроенное жильё. Администрация города в 2020 году признала дом № 41 на улице Боровой, где жил тагильчанин, аварийным. В постановлении администрации города за подписью Владислава Пинаева управлению по учёту и распределению жилья было поручено расселить владельцев квартир до 1 ноября 2027 года. Такая дата не устроила жильцов, и они обратились в суд.