Администрация Нижнего Тагила отчиталась о готовности к весеннему паводку

Нижний Тагил готов к весеннему половодью, об этом сегодня, 19 марта, на заседании профильной думской комиссии заявил начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин. По словам докладчика, на противопаводковые мероприятия в бюджете города предусмотрено 200 тыс. рублей. По предварительным подсчётам, в зону подтопления могут попасть деревня Баронская, посёлок Висимо-Уткинск, а также поймы рек Тагил и Выя. В настоящее время определён 31 пункт временного размещения эвакуированного населения, способный принять около 8,5 тысячи человек.

«У нас в службе спасения имеются две надувные и одна алюминиевая лодка для эвакуации населения, но, как показывает опыт предыдущих лет, хозяева подтопленных домов их не покидают вплоть до самого конца, чтобы охранять своё имущество. В таких случаях им подвозится еда и вода. Также большую поддержку нам оказывают волонтёры со своими лодками, поэтому по водному транспорту вопрос не стоит», — пояснил Мишин.

В зонах предполагаемого подтопления специалисты ГО вручили памятки о действиях при угрозе подтопления с телефонами экстренных служб, а также провели беседы по действиям населения в период паводка и рекомендовали жителям принять меры по сохранению материальных ценностей.