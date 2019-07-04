Администрация Нижнего Тагила ко дню города запускает конкурс «Лучший двор, дом, подъезд»

Администрация Нижнего Тагила с 11 по 25 июля будет принимать заявки на традиционный конкурс ко дню города «Лучший двор, дом, подъезд». В течение месяца конкурсные комиссии побывают на каждом из заявленных объектов и оценят внешнее оформление, санитарное состояние подъездов, домов и дворов.

Например, чтобы заработать максимальное количество баллов и получить звание «Лучший подъезд», его жителям надо продемонстрировать отличное санитарное состояние парадной, где есть не только доска объявлений и свежие оконные блоки, но и другие элементы уюта: цветы, клумбы у входных дверей, освещение. Дополнительные очки жюри начисляет за своевременную оплату коммунальных услуг, а также применение энергосберегающих технологий.

«В категории “Лучший дом” пальма первенства достанется тем собственникам жилья, у которых есть актив жителей, проводятся культурно-спортивные мероприятия для детей, а также благоустраивается дворовая территория», - отметили в пресс-службе мэрии.

По решению районных комиссий городское жюри определит лидеров в каждой номинации с присвоением звания «Лучший». По традиции, накануне Дня города, актив общественности, занявший призовое место, будет награждён премией и дипломом администрации города. Кроме того, победителям будут вручены специальные таблички для размещения на объектах.