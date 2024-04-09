Общество

Администрация Нижнего Тагила готова заплатить за свой пиар 2,1 млн рублей

09.04.2024 18:19
Администрация Нижнего Тагила готова заплатить за свой пиар 2,1 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила готова заплатить за свой пиар 2,1 млн рублей. Конкурс на освещение деятельности органов местного самоуправления объявило МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). СМИ, победившее в конкурсе, должно будет заниматься освещением деятельности администрации, а также размещать социально значимую информацию. Согласно техническому заданию, от подрядчика требуется до конца текущего года подготовить и разместить 126 материалов объёмом не менее 1000 знаков каждый. Таким образом, одна публикация оценена в 17 тысяч рублей. 

«Под освещением деятельности органов местного самоуправления и размещением социально значимой информации понимаются обязательства исполнителя, в том числе по написанию, вёрстке и публикации новостей с выводом на главную страницу сайта и отправкой в новостные агрегаторы “Дзен.Новости”, Google.News», — указывается в требованиях к публикации.

Также в документации сказано, что средняя посещаемость в месяц интернет-ресурса, который займётся пиаром, должна быть не менее 150 тысяч посетителей. Требования относятся ко второму полугодию 2023 года.

Отметим, что мэрия Нижнего Тагила регулярно заключает контракты на информационное обслуживание с изданием TagilCity.ru. В этом году контракт был заключён в январе. В 2022 году пиарить тагильскую мэрию за 2,4 млн рублей также поручили TagilCity.ru. Издание должно было освещать социально-политические и общественно значимые события Нижнего Тагила и Свердловской области и опубликовать не менее 252 тематических новостей за год. Отметим, что тогда TagilCity.ru было единственным претендентом, подавшим заявку на освещение работы мэра Владислава Пинаева и его команды в СМИ. В 2020 году компания также оказалась единственным участником закупки, но договор был заключён. 

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