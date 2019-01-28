Администрация Горноуральского городского округа дважды отказала жителю посёлка Висим в проведении митинга против мусорной реформы

Житель посёлка Висим Сергей Иванов пытается через суд добиться разрешения на проведение в своём населённом пункте митинга против мусорной реформы. Как рассказал АН «Между строк» сам активист, 21 января он подал на имя главы поселковой администрации Ольги Субботиной уведомление о собрании жителей 3 февраля на площади перед местным клубом. Планировалось, что сельчане обсудят изменения условий вывоза ТКО и выдвинут свои требования к региональному оператору.

В своём ответе чиновники указали, что место, указанное Ивановым, не может быть площадкой для проведения публичных мероприятий, поскольку расположено вблизи школы. Тогда Иванов написал заявление в Пригородный суд Свердловской области с просьбой признать незаконным отказ администрации ГГО в согласовании площадки и одновременно направил исправленное уведомление о митинге, но уже на частной территории.

«В администрации ГГО почему-то приняли исправленное уведомление за новое и снова отказали в митинге 3 февраля, поскольку сроки подачи на это число вышли. Сегодня я подам ещё одну жалобу в суд на отказ администрации. Не знаю, когда назначат слушания, но если на 3 февраля не получится согласовать митинг, то буду пробовать перенести его на другое число. У меня есть участок 12 соток, можно и там людей собрать», — пояснил Иванов.

Напомним, 24 января мэрия Нижнего Тагила согласовала экс-кандидату на должность мэра, общественнику и блогеру Илье Коровину проведение в городе экологического митинга. Протестная акция стартует 3 февраля в 13:00 возле памятника металлургам у подножья Лисьей горы. Планируется, что в протестной акции примут участие 300 уральцев, в том числе представители местных отделений КПРФ и ЛДПР. В соцсети «ВКонтакте» Коровин (Илiя Тагильчанинъ) призывает жителей Нижнего Тагила привести на митинг как можно больше своих друзей и коллег. Во время мероприятия будет работать «открытый микрофон».

Митинг в Нижнем Тагиле будет организован в рамках всероссийской экологической акции протеста. Пришедшие на него жители выступят против повышения тарифов на вывоз мусора, до сих пор не решённой проблемы загрязнения Черноисточинского пруда, а также «безнаказанности промышленных предприятий» за выбросы вредных веществ.

Во всероссийской акции планируют принять участие жители Ярославской, Владимирской, Псковской, Московской, Челябинской, Архангельской, Тамбовской областей и Красноярского края. Активисты будут требовать «прекратить замалчивать проблему экогеноцида». При этом активисты 23 регионов России выйдут 3 февраля на митинги против мусорной реформы.