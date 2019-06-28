80 ультрамарафонцев отправятся в августе на перевал Дятлова

Маршрут бегунов будет пролегать от Ивделя до Вологодской грани. Обратно спортсменов доставят на вертолёте. Об этом пишет ЕТВ.

«Перевал Дятлова — плато Маньпупунер» — пятидневный ультрамарафон. Такой забег пройдёт на Урале впервые. Участникам предстоит пробежать 90 километров. Перепады высот в этой местности доходят до 2,8 тысячи метров.

30 июня участники марафона стартуют на вахтовке из Екатеринбурга на базу Ильича в Ивделе. Затем им предстоит долгий путь через перевал Дятлова до Вологодской грани. В конце маршрута бегунов заберут на вертолёте в поселок Ныроб, а оттуда увезут в Пермь. Членский взнос для марафонцев составит 50 тысяч рублей. Организаторами проекта выступила компания «ТрансУрал».

Напомним, группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах в ночь на 2 февраля 1959 года на склонах горы Отортен на Северном Урале. В 2019 году генеральная прокуратура России возобновила расследование гибели туристов из Екатеринбурга.