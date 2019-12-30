8 февраля в Нижнем Тагиле пройдёт «Лыжня России — 2020»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 8 февраля на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. По словам министра спорта области Леонида Рапопорта, уже составлен маршрут гонки: длина спортивной дистанции для профессионалов составит 10 километров, традиционный массовый забег — 2,5 километра. Победители профессиональной гонки получат в подарок снегоходы. По традиции гости гонки смогут попробовать солдатскую кашу из походной кухни. Также все участники получат фирменные майки, шапки и шарфы.

Напомним, в прошлом году Владислав Пинаев заявил, что по решению губернатора до 2022 года главный старт областной «Лыжни России» будет проходить в Нижнем Тагиле. По данным организаторов, в «Лыжне России — 2018» приняли участие более 15 тысяч человек практически из всех округов Свердловской области.