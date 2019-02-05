52 группы в детских садах и 50 классов закрыты в Нижнем Тагиле на карантин

В Нижнем Тагиле из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом учебный процесс приостановили уже в 50 группах детских садов и в 52 классах школ, рассказала АН «Между строк» начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева. До пятницы, 8 февраля, не работает гимназия № 86. При этом ещё вчера на карантин были закрыты только 37 групп 20 детских садов и 48 классов 20 школ.

Несмотря на сильный мороз, сегодня в школы пришли от 10 до 40 процентов детей. Вчера, 4 февраля, явка учеников составляла от 30 до 65 процентов. По словам Удинцевой, для всех детей, которые приходят в образовательные учреждения, проводятся занятия. Остальные учатся в дистанционном режиме, при помощи системы «Сетевой город».

В Минобразования Свердловской области ранее напомнили, что учащиеся начальных классов могут не ходить на уроки при температуре воздуха минус 28 градусов без ветра или минус 25 градусов с ветром на улице. Ученики пятых — девятых классов освобождаются от занятий при температуре минус 30 градусов без ветра или минус 28 градусов с ветром. Старшеклассникам разрешается не приходить в школу только в том случае, если столбики термометров опускаются до минус 32 градусов без ветра или минус 30 с ветром.