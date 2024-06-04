4 и 5 июня в Свердловской области ожидаются грозы, проливные дожди, град и шквалистый ветер 

В Свердловской области до конца дня 4 июня и в течение 5 июня ожидаются грозы, проливные дожди, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщили в МЧС региона.

«Из-за плохой погоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации на линиях электропередач, вышках сотовой связи, изношенных коммунальных сетях. Есть риск обрушения слабоукреплённых конструкций, деревьев и других сооружений. Также на территории области будут действовать 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды», — отмечают в ведомстве.

Для автомобилистов существует риск ограничения движения и ДТП. Возможна задержка авиарейсов из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. На туристических маршрутах увеличивается вероятность происшествий.

МЧС просит жителей города быть бдительными и соблюдать правила безопасности.