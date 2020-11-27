«3,5 часа пытались дозвониться». Минздрав России остался недоволен работой call-центров в Свердловской области

Комиссия из федерального Минздрава проверила качество оказания медицинской помощи в Свердловской области. Специалисты оценивали работу call-центров и горячей линии регионального министерства здравоохранения для пациентов с коронавирусом. Однако проверка показала, что задействованные ресурсы используются неэффективно.

Согласно замечаниям в аналитической справке, в нескольких поликлиниках звонки принимаются до 16 и 18 часов, а после включаются автоинформаторы. Кроме того, call-центры между собой не соединены, поэтому в случае, если оператор не смог ответить на звонок, вызов никуда не перенаправляются.

«Телефонные номера call-центров заведены на телефонные номера вызова врача на дом или телефоны регистратуры. Такое пересечение потоков создаёт дополнительные трудности в дозвоне пациентов по вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции», — говорится в аналитической справке, которая есть в распоряжении портала Е1.ru.

Проверяющие также попытались дозвониться по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Свердловской области. Начали звонить в 20:00, услышать ответ удалось только спустя 3,5 часа.