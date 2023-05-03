3 мая в Нижнем Тагиле перекроют центральные улицы города

Сегодня, 3 мая, в Нижнем Тагиле перекроют автомобильное движение по центральным улицам города для проведения генеральной репетиции парада к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, с 18:30 до 21:00 закроют проспект Ленина от улицы Первомайской до проспекта Мира, а также проезд по улице Пархоменко от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса и по улице Вязовской от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. В Госавтоинспекции напомнили, что водителям заранее необходимо продумать пути объезда этих дорожных участков.

«Если вы видите на проезжей части организованную транспортную колонну, следующую непосредственно друг за другом, по одной и той же полосе и возглавляемую патрульным автомобилем Госавтоинспекции с включёнными проблесковыми маяками, необходимо предоставить преимущество в движении и не создавать помех», — отметили в ведомстве.