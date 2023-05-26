27 и 28 мая в Нижнем Тагиле из-за велогонки перекроют центральные улицы Вагонки

В ближайшие выходные, 27 и 28 мая, с 08:00 до 16:00 в Дзержинском районе будет закрыто движение транспорта на период проведения Первенства города по велосипедному спорту.

Движение будет закрыто:

• 27 мая с 08:00 до 16:00 по проспекту Вагоностроителей от Восточного шоссе до улицы Зари;

• 28 мая с 08:00 до 16:00 по проспекту Вагоностроителей от Восточного шоссе до улицы Зари, а также по чётной стороне проспекта Дзержинского от Ленинградского проспекта до улицы Академика Патона.

В эти дни с 00:00 и до окончания мероприятия запретят остановку и стоянку машин на проспекте Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари и на чётной стороне проспекта Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до улицы Академика Патона.