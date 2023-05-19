21 мая в Нижнем Тагиле во время благотворительного забега «Дай пять!» перекроют центральные улицы города

21 мая 2023 года с 08:00 до 15:00 на центральных улицах Нижнего Тагила будет закрыто движение транспорта на период проведения ставшего уже традиционным городского спортивного благотворительного забега «Дай пять» (6+). Как и в предыдущие годы, будет проведено два забега: детский (1 км) и взрослый (5 км).

Движение будет закрыто:

по проспекту Ленина на участке от проспекта Ленина, 1 до улицы Октябрьской Революции;

по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Пархоменко;

по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

по улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

по улице Первомайской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

по улице Красноармейской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской;

по улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.

Также с 22:00 20 мая и до окончания спортивного мероприятия 21 мая будет запрещена парковка транспортных средств вдоль следующих улиц:

по проспекту Ленина на участке от улицы Огаркова до проспекта Мира;

по проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до проспекта Строителей;

по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.

Кроме того, 21 мая в квадрате улиц Октябрьской Революции, Горошникова, Огаркова и Карла Маркса будет запрещена продажа алкогольной продукции с 08:00 до 15:00.

На время проведения мероприятия в городе изменится и движение общественного транспорта. Так, трамваи с Гальянки с 07:00 21 мая будут курсировать только до остановки на улице Островского с интервалом 5–6 минут, а оттуда до остановки «Приречный микрорайон» через Красный Камень будут курсировать другие трамваи, интервал движения которых составляет 6–7 минут. Маршруты № 8 и 12 будут курсировать до станции «Отделение дороги». Интервал движения 8-го маршрута — 30–38 минут, 12-го маршрута — 17–18 минут.

После завершения забегов «Дай пять!» движение трамваев возобновится по всем маршрутам в штатном режиме по расписанию выходного дня, сообщает МУП «Тагильский трамвай».