19-летний тагильчанин стал участником телепроекта «Дом-2»

19-летний житель Нижнего Тагила Максим Дроздецкий на прошлой неделе стал участником телепроекта «Дом-2».

В своём Instagram Максим сразу отметил, что долго задерживаться на проекте не собирается. По его словам, события в периметре развиваются очень быстро, а взаимоотношения с другими участниками слишком эмоциональные.

«Многие думают, что “Дом-2” — это место, где всё идёт по сценарию и все здесь актёры. На самом деле всё иначе: здесь всё по-настоящему и здесь выстраивается не только любовь, но и дружба, негатив, позитив. Ты, как и за периметром, любишь, дружишь, ненавидишь, провоцируешь, просто здесь это всё ускоряется в несколько сотен раз. На “Доме-2” день в периметре равняется неделе за периметром. Здесь фишка заключается в том, что ты 24/7 акцентируешь внимание на взаимоотношениях между коллективом», — написал Максим у себя в Instagram.

Сегодня стало известно, что Максим покинул проект по собственному желанию.

«Я ушёл из проекта и думаю, всё оправдано. Шоу в прямом эфире — это не для меня. Но сейчас начинается новая страничка моей жизни, которая продолжится в этом кайфовом городе под названием Москва. Я понимаю, что пришёл не в то время и я очень мал для проекта, очень зелёный. Но это же поможет мне в будущем, я стал сильнее, и это самое главное», — рассказал Максим АН «Между строк».

Максим — выпускник Политехнической гимназии, играл за футбольный клуб «Уралец-НТ». В прошлом году молодой человек бросил учёбу в университете и стал зарабатывать на продвижении кэшбек-платформы, а также сотрудничать с IT-компанией, которая разрабатывает продукты, связанные с финансами.

За всю историю «Дома-2» Максим — второй тагильчанин, который решил построить свою любовь с помощью телепроекта. Первой в 2016 году на телешоу побывала тагильчанка Алёна Юдина, которой на тот момент было 27 лет. Всего девушка провела на телестройке месяц. Известно, что Алёна работала гастролирующим mash-up-диджеем, а в прошлом — фотомоделью.

Напомним, телепроект «Дом-2» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное реалити-шоу в мире. Первая трансляция программы состоялась 11 мая 2004 года. С тех пор «построить свою любовь» пытались несколько жителей Свердловской области: Елена Бушина, Олег Майами и Степан Меньшиков.

В апреле этого года проект переехал с ТНТ на телеканал «Ю». Сегодня реалити-шоу продолжает выходить в том же формате, что и прежде.