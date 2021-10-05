18-метровый въездной знак на Южном подъезде к Нижнему Тагилу откроют в ноябре

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу, на пересечении Свердловского шоссе и улицы Садоводов, возводят новый въездной знак. Уже в ноябре здесь появится герб города, надпись «Нижний Тагил» и орден Трудового Красного Знамени. Работы ведёт компания из Тюмени ООО «Лайф+», специалисты которой уже завершили все бетонные работы и закрепили часть металлоконструкций.

«Это интересный для нас объект. Здесь необходим творческий подход. Например, орден будет выполнен из фибробетона, а разрисовывать его будет художник. Ведутся переговоры о том, кто это будет делать. Ранее наша компания уже занималась установкой стел, въездных знаков, но тагильский проект более сложный», — говорит директор подрядной организации Виталий Красноштанов.

В ближайшее время строители приступят к облицовке основания знака. Его оформят гранитом трёх пород. Красный гранит привезли с Южно-Султаевского месторождения, чёрный добыт в Карелии, а серый — в Исетском карьере. Общая масса камня составляет около 35 тонн, а площадь облицовочной плитки — 198 квадратных метров.

Макет ордена Трудового Красного Знамени, которым был награждён город, и герб Нижнего Тагила ещё изготавливают. У основания вертикальной конструкции планируется разместить шестерёнку как символ машиностроительной отрасли. Также для въездного знака отдельно отливают буквы для надписи «Нижний Тагил». Их планируют привезти уже на этой неделе. По словам подрядчика, если позволит погода, работы могут завершить уже в октябре.

Цена контракта составила 10,5 млн рублей. Авансирование при реализации проекта не предусмотрено, поэтому компания ООО «Лайф+» вложила в строительные работы уже более 5 млн рублей собственных средств.

По словам главы города Владислава Пинаева, на 2022 год запланирован ещё один подобный проект — стела на площади возле железнодорожного вокзала. Однако работы не начнут, пока не будет открыт закрытый на ремонт путепровод на улице Циолковского.