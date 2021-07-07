Созданием и установкой въездного знака с легендарной «шестерёнкой» в Нижнем Тагиле займётся тюменская компания

Изготавливать и устанавливать въездной знак с легендарной «шестерёнкой» в Нижнем Тагиле будет ООО «Лайф+» из Тюмени. Организация стала единственным участником электронного аукциона. Цена контракта составила 10,5 млн рублей.

Въездной знак установят на пересечении улицы Садоводов со Свердловским шоссе. Эскизный проект композиции разработали специалисты ООО «Проектно-геодезическая компания». Монументальная 18-метровая конструкция включает в себя надпись «Нижний Тагил», встроенную между двумя горизонтальными балками, под которой размещён барельеф панорамы города и надпись «Город трудовой доблести».

На трёх вертикальных стелах, расположенных рядом, планируется разместить герб Нижнего Тагила и изображение Ордена Трудового Красного Знамени, которым Нижний Тагил был награждён в 1971 году. Там же будет размещён указ президента о присвоении городу звания «Город трудовой доблести». У основания вертикальной конструкции планируется разместить шестерёнку как символ машиностроительной отрасли.

Напомним, «шестерёнка» исчезла с Южного подъезда к городу в 2013 году. В 2018-м мэрия объявила конкурс проектов будущей скульптурной композиции, которую экс-мэр города Сергей Носов предложил установить на перекрёстке улицы Садоводов и Свердловского шоссе. Но во время проведения конкурса комиссия пришла к выводу, что новый въездной знак необходимо поставить на историческое место — перед посёлком Старатель. Однако, судя по новой проектной документации, стелу всё-таки решено перенести.