Мэрия Нижнего Тагила не нашла компанию на изготовление и установку въездного знака с легендарной «шестерёнкой»

Администрация Нижнего Тагила не нашла подрядчика на установку въездного знака с легендарной «шестерёнкой», который должен появиться на пересечении улицы Садоводов со Свердловским шоссе. Тендер был опубликован на сайте госзакупок в первых числах июня, но ни одна компания так и не заявилась. Аукцион признан несостоявшимся и, вероятнее всего, позже будет объявлен вновь.

Ранее эскизный проект композиции разработали специалисты ООО «Проектно-геодезическая компания». Монументальная 18-метровая конструкция включает в себя надпись «Нижний Тагил», встроенную между двумя горизонтальными балками, под которой размещён барельеф панорамы города и надпись «Город трудовой доблести». На трёх вертикальных стелах, расположенных рядом, планируется разместить герб Нижнего Тагила и изображение Ордена Трудового Красного Знамени, которым Нижний Тагил был награждён в 1971 году. Там же будет размещён указ президента о присвоении городу звания «Город трудовой доблести». У основания вертикальной конструкции планируется разместить шестерёнку как символ машиностроительной отрасли.

Согласно сметной документации, на создание декоративного элемента «Герб города» предусмотрено 438 тысяч рублей. На создание «Ордена трудового Красного Знамени» — 186 тысяч рублей. На «Указ президента» — 203 тысячи рублей. Сама конструкция стелы обойдётся в 3 млн рублей, а её монтаж — в 956 тысяч рублей.

Цветовое решение стелы Декоративный элемент «Герб города» Декоративный элемент «Орден трудового Красного Знамени» Декоративный элемент «Указ президента»

Напомним, «шестерёнка» исчезла с Южного подъезда к городу в 2013 году. В 2018-м мэрия объявила конкурс проектов будущей скульптурной композиции, которую экс-мэр города Сергей Носов предложил установить на перекрёстке улицы Садоводов и Свердловского шоссе. Но во время проведения конкурса комиссия пришла к выводу, что новый въездной знак необходимо поставить на историческое место — перед посёлком Старатель. Однако, судя по новой проектной документации, стелу всё-таки решено перенести.