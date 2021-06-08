Легендарная «шестерёнка» вернётся на въезд в Нижний Тагил, но знак установят в другом месте

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика на установку въездного знака с легендарной «шестерёнкой», гербом и надписью «Город трудовой доблести». Его установят на пересечении улицы Садоводов со Свердловским шоссе. Начальная цена контракта — 10,5 млн рублей.

«Шестерёнка» исчезла с Южного подъезда к городу в 2013 году. В 2018-м мэрия объявила конкурс проектов будущей скульптурной композиции, которую экс-мэр города Сергей Носов предложил установить на перекрёстке улицы Садоводов и Свердловского шоссе. Но во время проведения конкурса комиссия пришла к выводу, что новый въездной знак необходимо поставить на историческое место — перед посёлком Старатель. Однако, судя по новой проектной документации, стелу всё-таки решено перенести.



Место установки нового въездного знака



Эскизный проект композиции разработали специалисты ООО «Проектно-геодезическая компания». Монументальная 18-метровая конструкция включает в себя надпись «Нижний Тагил», встроенную между двумя горизонтальными балками, под которой размещён барельеф панорамы города и надпись «Город трудовой доблести». На трёх вертикальных стелах, расположенных рядом, планируется разместить герб Нижнего Тагила и изображение Ордена Трудового Красного Знамени, которым Нижний Тагил был награждён в 1971 году. У основания вертикальной конструкции разместят шестерёнку как символ машиностроительной отрасли. Стоимость проекта составит порядка 27 миллионов рублей.