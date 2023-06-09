14-летняя певица из Нижнего Тагила Виктория Старикова победила в номинации «Платиновый артист DMC MUSIC по итогам четырёх лет»

14-летняя тагильчанка Юлия Старикова вернулась в родной город с наградой в номинации «Платиновый артист DMC MUSIC по итогам четырёх лет». 5 июня на странице во «ВКонтакте» юная певица поделилась этой новостью с подписчиками.

«Ура! Я победитель в номинации “Платиновый артист DMC MUSIC по итогам четырёх лет”! Спасибо каждому из вас, кто поддерживает и верит в меня», — написала девушка на своей странице во «ВКонтакте».

Отметим, в феврале 2022 года Вика получила «золотую кнопку» YouTube, которая выдаётся авторам каналов, набравших более миллиона подписчиков. А в июне 2022 года юная звёзда стала победительницей в номинации «Певица года» ежегодного музыкального конкурса для тинейджеров Dmc Music Awards одноимённого телеканала. Сейчас на канале певицы 1,34 млн подписчиков, она выкладывает видео, где исполняет песни известных музыкантов под собственный аккомпанемент на пианино.

Прославилась Виктория в 2017 году на проекте «Минута славы» (6+) Первого канала. Тогда из-за резкой критики со стороны членов жюри девочка не смогла дойти до финала шоу, но это не помешало ей завоевать любовь слушателей и обрести поклонников по всей России.