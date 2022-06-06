Юная певица Виктория Старикова из Нижнего Тагила победила в музыкальной премии для тинейджеров

13-летняя тагильчанка Виктория Старикова вернулась в родной город с наградой в номинации «Певица года» ежегодного музыкального конкурса для тинейджеров Dmc Music Awards одноимённого телеканала. В этом направлении с Викой соревновались ещё четыре юные певицы из других городов России.

«Я так сильно волновалась! Такая ответственная и приятная номинация. Спасибо каждому из вас, кто поддерживает и верит в меня!» — написала девушка в соцсетях.

Отметим, в феврале этого года Вика получила «золотую кнопку» YouTube, которая выдаётся авторам каналов, набравшим более миллиона подписчиков. Сейчас на канале юной певицы 1,15 млн подписчиков, она выкладывает видео, где исполняет песни известных музыкантов под собственный аккомпанемент на пианино.

Прославилась Виктория в 2017 году на проекте «Минута славы» Первого канала. Тогда из-за резкой критики со стороны членов жюри девочка не смогла дойти до финала шоу-программы, но это не помешало ей завоевать любовь слушателей и обрести поклонников по всей России.