Юная певица Вика Старикова из Нижнего Тагила получила «золотую кнопку» YouTube

Уроженка Нижнего Тагила 13-летняя Виктория Старикова получила «золотую кнопку» YouTube, которая выдаётся авторам каналов, набравшим более миллиона подписчиков. О своей награде юная певица рассказала в социальных сетях.

«Как я счастлива! Сегодня я получила золотую кнопку YouTube! Просто не представляете, как это приятно. Спасибо каждому, кто поддерживает меня!» — написала девушка.

Напомним, Виктория стала звездой проекта «Минута славы» на Первом канале в 2017 году, но из-за резкой критики со стороны членов жюри не смогла дойти до финала шоу-программы. Это не помешало ей завоевать любовь слушателей со всей России.

В видеороликах девочка исполняет песни известных музыкантов под собственный аккомпанемент на пианино. Клип Виктории на песню «Три желания» набрал более 120 млн просмотров.