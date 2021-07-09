10 июля в Нижнем Тагиле обещают очень сильный ветер с дождями и грозами. МЧС призывает оставаться дома

09.07.2021 15:57
10 июля в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра до 15–20 м/с. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.
Прогнозируются аварийные ситуации: порывы линий электропередач, обрушение конструкций и деревьев, повреждение кровли жилых домов частного сектора и остекления зданий и строений.
Вследствие неисправности ливневых канализаций возможно подтопление автодорог, прогнозируется увеличение водности рек. При усилении ветра в аэропорту Кольцово возможна задержка авиарейсов.