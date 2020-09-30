1 октября в Нижнем Тагиле стартует запись на осенние смены в детские лагеря

С завтрашнего дня, 1 октября, в Нижнем Тагиле начинается запись детей в загородные оздоровительные лагеря для отдыха в период осенних каникул. Регистрация заявлений от родителей на получение путёвок стартует с 08:00, сообщается на сайте тагильского управления образования. Завершится приём документов 7 октября в 20:00.

Подать заявление можно дистанционно — через Единый портал госуслуг или свердловский сайт образовательных услуг. Для передачи документов через МФЦ нужно сначала записаться на приём в учреждение. Форма заявления в ЗОЛ опубликована на сайте управления образования Нижнего Тагила.

В этом году школьники смогут провести осенние каникулы в лагерях «Уральский огонёк» и «Антоновский». Смены будут длиться с 1 по 8 ноября. Стоимость одной путёвки составляет 7159 рублей, родительская плата — 20% от цены путёвки, или 1431 рубль. Выдача путёвок состоится с 16 по 21 октября.

Напомним, в этом году ЗОЛы работали в Нижнем Тагиле в режиме обсерваторов и с сокращёнными сменами. Для соблюдения противоэпидемических мероприятий у детей три раза в день измеряли температуру. Корпуса и комнаты оснастили антибактериальными ковриками и антисептиками для рук, воздух в помещениях обрабатывался с помощью специальных облучателей и рециркуляторов, проводилась регулярная влажная уборка всех поверхностей. Кроме того, во всех загородных лагерях было сокращено количество участников массовых мероприятий. Несмотря на это, в начале сентября 130 школьников, отдыхавших в лагере «Звёздный», отправили на двухнедельный карантин. После третьего заезда у работницы оздоровительного комплекса был выявлен коронавирус.