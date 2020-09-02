В Нижнем Тагиле 130 школьников отправили на карантин после обнаружения коронавируса у сотрудника детского лагеря

В Нижнем Тагиле 130 школьников, отдыхавших в лагере «Звёздный», отправили на двухнедельный карантин. После третьего заезда у работницы оздоровительного комплекса был выявлен коронавирус. Теперь школьники, находившиеся в лагере в августе, должны пройти двухнедельный карантин и сдать тесты на COVID-19. Об этом семьи узнали накануне 1 сентября.

«У нас собран портфель, наглажены брюки, и тут как гром среди ясного неба — садиться на карантин! Опять. Полгода сидели, и снова сидеть. Первые темы в школе пропустим, придётся дома как-то выкручиваться. Очень обидно», — рассказала АН «Между строк» мама одного из отдыхавших в «Звёздном».

В управлении образования города и самом лагере журналистам ИА «Все новости» пояснили, что тагильчанка заразилась COVID-19 уже после того, как выехала из лагеря. Третья смена завершилась 21 августа, а 24 августа она обратилась к врачу. Об опасном диагнозе ей сообщили лишь утром 29 августа, утверждают в «Звёздном».

С 6 сентября начнут тестировать на коронавирус детей, отдыхавших в лагере не только на третьей, но и на четвёртой смене, так как некоторые из них провели в комплексе две смены подряд.

«Я звонила сегодня в поликлинику № 3. У них уже есть списки детей. Они обозначили, что завтра к нам приедут, посмотрят ребёнка. А где-то через неделю приедут брать мазок», — рассказала мать одного из детей.

Напомним, в этом году ЗОЛы работали в Нижнем Тагиле в режиме обсерваторов и с сокращёнными сменами. Для соблюдения противоэпидемических мероприятий у детей три раза в день измеряли температуру. Корпуса и комнаты оснастили антибактериальными ковриками и антисептиками для рук, воздух в помещениях обрабатывался с помощью специальных облучателей и рециркуляторов, проводилась регулярная влажная уборка всех поверхностей. Кроме того, во всех загородных лагерях было сокращено количество участников массовых мероприятий.