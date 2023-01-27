1 февраля главная награда КХЛ — Кубок Гагарина — приедет в Нижний Тагил

1 февраля тагильчане смогут сфотографироваться с главным трофеем российского клубного хоккея — Кубком Гагарина. В этот день сделать селфи на память с уникальным призом, а также принять участие в викторинах и конкурсах можно будет в ТРЦ Depo с 18:00 до 20:00. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 2023 году главную награду КХЛ привезёт компания «Ростелеком».

На следующий день, 2 февраля, трофей отправится в город Каменск-Уральский, любители хоккея увидят его в «Каменск-Арене» с 14:00 до 17:00. 3 февраля кубок приедет в первоуральский Инновационный культурный центр. 4 февраля приз вернётся в Екатеринбург. Там его покажут в ТРЦ VEER Mall c 14:00 до 19:00. Путешествие уникальной награды приурочено к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Кубок КХЛ изготовлен из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина, а рядом изображена комета. С другой стороны — хоккеист. По кругу трофей украшен миниатюрными шайбами, на которых выгравированы имена команд-победителей.

Для Нижнего Тагила это третий по счёту случай, когда кубок приезжает к местным любителям хоккея. Впервые это произошло в 2016 году. Тогда трофей привёз Артём Железков. Второй раз Кубок Гагарина приезжал в наш город 30 июня 2021 года благодаря воспитаннику спортшколы «Спутник» Семёну Чистякову. Весной 2021 года тагильчанин, играя в составе омского «Авангарда», впервые стал обладателем заветного приза.

Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги начиная с сезона 2008/2009.